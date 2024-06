Vor dem Sprintrennen am Samstag besuchte auch Landeshauptmann Christopher Drexler den Einsatzstab in der Bundesheer-Kaserne Zeltweg. Behörde, Einsatzkräfte und Veranstalter treffen dort die wichtigsten Entscheidungen im Hintergrund der Großveranstaltung. „Bislang verläuft alles ruhig“, erklärt Nina Pölzl, Bezirkshauptfrau des Murtals und behördliche Einsatzleiterin an diesem Rennwochenende. Im Auftrag der Behörde führt die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag intensive Kontrollen rund um die Formel 1 durch. Das Fazit: „Es gab einige Anzeigen wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, aber auch mehrere fremdenrechtliche Anzeigen“, so Heimo Kohlbacher von der Polizei. Dazu ein Raufhandel und Anzeigen wegen Körperverletzung sowie ein abgenommener Führerschein wegen übermäßigen Alkoholkonsums. Ein Thema bleibt auch die Verwendung von Pyrotechnik auf den Campingplätzen, die vor allem von Anrainern aufgrund des Lärms kritisiert wird.