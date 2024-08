Vorsichtig setzt Suzan das Baby in eine spezielle Hose, um diese dann an einer Waage zu befestigen. Das kleine Mädchen wiegt 5 Kilo, viel zu wenig für ihre neun Monate. Regelmäßig werden die 300 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren im Baby-Feedingzentrum in Lologo, einem Vorort von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, gewogen und ihr Armumfang gemessen. Vincenzina ist an der Grenze zur „extremen Mangelernährung“. Gelingt es nicht bald, das kleine Mädchen aufzupäppeln, sind die Folgen unabsehbar: „Die ersten 1000 Tage nach der Geburt sind besonders kritisch“, erläutert Andreas Knapp, Caritas-Generalsekretär für Internationale Programme. Bekommen Babys in dieser Phase zu wenig Essen, bleiben sie körperlich und geistig zurück, was nie mehr aufgeholt werden kann.