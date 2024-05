So abgelegen kann eine Gaststätte gar nicht sein, dass sie sich nicht erfolgreich führen lässt – sofern die Qualität stimmt. Den Beweis dafür liefern Andreas Wieser und seine Lebensgefährtin Katharina Kampmann. Seit knapp einem Jahr führen sie die Winterleitenhütte, gelegen auf 1800 Meter Seehöhe am Fuße des Zirbitzkogels in den Seetaler Alpen.

„Gourmet Alps“

Am Donnerstag, den 9. Mai, starten sie nach einer geplanten einmonatigen Pause in die Frühlingssaison. Wanderer kommen dort mit gutbürgerlicher Küche von der Brettljausn übers Schnitzel bis zum Schweinsbraten zu üblichen Preisen immer auf ihre Rechnung. Aber die Chefleute haben eine zweite Schiene, die sie binnen weniger Monate zur Marke gemacht haben: „Gourmet Alps“ heißen spezielle Abende für maximal 30 Personen, an denen sechs- bis achtgängige Menüs mit Weinbegleitung serviert werden.

In der Küche steht Andreas Wieser, für die Weinbegleitung verantwortlich zeichnet Diplomsommelière Katharina Kampmann. Die Gourmet-Alps-Abende finden drei bis viermal monatlich statt, Termine werden auf der Homepage und über soziale Medien ausgeschrieben. Früh reservieren ist ratsam.

„Wir haben beide zehn Jahre lang gemeinsam in der Spitzengastronomie in Häusern in der Schweiz und Österreich verbracht. Als klar wurde, dass wir die Winterleitenhütte übernehmen, wollten wir unsere Erfahrung auch an diesem ungewöhnlichen Ort einbringen. So ist Gourmet Alps entstanden“, sagt Katharina Kampmann im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Sie ist in Mariazell aufgewachsen, während Andreas Wieser die Winterleitenhütte schon lange vertraut ist. Seine Eltern führten das Naturfreunde-Haus vor der Übernahme.

Das Engagement der neuen Chefleute ist langfristig angelegt, wie Umbaupläne verraten. Neue WC-Anlagen werden im nächsten Jahr fertig, die in die Jahre gekommene Küche wird erneuert, und es kommt ein Seminarraum.