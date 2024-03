Die Fabrik ist ein technisches Wunderwerk und liefert unglaubliche Zahlen: Allein 2023 wurden 167.000 Tonnen Papier produziert, also fast 500 Tonnen täglich. Dazu die fast dreifache Menge an Zellstoff. Mit der Abwärme aus dem gewaltigen Werk werden Tausende Haushalte in der Region Aichfeld zwischen Pöls und Zeltweg versorgt.