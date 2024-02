Der Energiemarkt treibt seltsame Blüten. Besonders seltsam sind sie in Pöls-Oberkurzheim. Dort steht das Werk der Zellstoff Pöls AG, mit dessen Abwärme rund 15.000 Haushalte im Aichfeld versorgt werden. Hunderte Abnehmer gibt es auch in der Standortgemeinde Pöls: In Wohnungen, Häuser und öffentliche Gebäude fließt Energie vom Zellstoffwerk. Das Kuriose: Einheimische zahlen dafür um einiges mehr als etwa Haushalte in Fohnsdorf oder Zeltweg, die mit der Abwärme aus demselben Werk versorgt werden.