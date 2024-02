Politische Streitereien auf Gemeindeebene sind nicht ungewöhnlich. Aber was sich in jüngster Zeit in Teufenbach-Katsch abgespielt hat, kommt eher selten vor. Begonnen hat alles mit einer Aussendung von Hans Gruber, einstiger ÖVP-Bürgermeister und seit 2015 Chef der vierköpfigen „Liste Mur“. Gruber ist Gemeindekassier und ließ im Namen seiner Liste einen Postwurf an alle Haushalte schicken, in dem von einem „Finanzchaos“ in der Gemeinde die Rede ist. Bürgermeisterin Lydia Künstner-Stöckl (SPÖ) sei in ihrer Budget- und Finanzverantwortung „völlig überfordert“. Es gehe unter anderem um hohe Sozialhilfe-Außenstände und ein „Finanzloch“ beim Seniorenheim.