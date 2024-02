23 Jahre ist es her, dass Roswitha Fussi ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau begann. Später stieg sie zur Markt-Stellvertreterin auf und seit 1. Februar leitet sie den Adeg-Markt in Oberwölz. Was sich wie eine Bilderbuchkarriere anhört, begann mit einem kleinen Umweg: „Nach der Schule bin ich auf Saison gegangen“, erzählt die heute 40-Jährige. „Ich habe das gemacht, um mir den Führerschein und mein erstes Auto zu finanzieren.“ Zurück in der Heimat hörte sie jedoch, dass das Lebensmittelgeschäft im Ort einen Lehrling suchen würde. „Ich habe mir damals gedacht: Das hört sich klass‘ an.“