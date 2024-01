Ein gelbes Schild mit grünem H und ein Fahrplan markieren seit vielen Jahren im Ortszentrum von Rattenberg die Haltestelle für den Bus Richtung Fohnsdorf. „Die Kinder stehen dort an der Wand, direkt an einer viel befahrenen Straße“, wandte sich ein Leser an unsere Redaktion. Gerade im Winter, wenn es lange dunkel ist und so wie heuer viel Schnee liegt, sei das gefährlich, fürchtet der Leser.