Zu einem Einsatz ausrücken musste am Samstag, 27. Jänner, die Polizei in Judenburg. Der Vorfall dürfte sich zwischen 21.30 und 22.30 Uhr ereignet haben. Ein 31-Jähriger soll sich in einer Betreuungseinrichtung in das Zimmer eines 32-Jährigen begeben und ihn dort mit einem Küchenmesser verletzt haben. Beide Männer sind laut Polizei geistig beeinträchtigt.

Schwer verletzt

„Der 32-Jährige wurde im Bereich des Halses durch eine etwa vier Zentimeter lange und etwa 2,5 Zentimeter tiefe Schnittwunde schwer verletzt. Das Opfer wurde im LKH Judenburg ambulant versorgt“, berichtet die Polizei per Aussendung.

Der Tatverdächtige sei festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert worden. Er ist geständig.