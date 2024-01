Am Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern bereits um 4.30 Uhr zu einem Einsatz im Ortsgebiet gerufen – ein Lkw musste auf der Florianistraße geborgen werden. Es sollte nicht der einzige Einsatz dieser Art an diesem Tag sein: Um 7.30 Uhr kam der nächste Einsatzbefehl für die Tauernstraße, einen Lkw zu bergen, der auf der B 114 aus unbekannter Ursache die Kontrolle auf der Fahrbahn verlor und in einen Schneehügel fuhr. Die Bergung erwies sich als schwierig, da der Lkw voll beladen war. Die B 114 war für eineinhalb Stunden gesperrt, der Einsatz dauerte vier Stunden. Zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hohentauern, die Polizei Oberzeiring und Trieben, Abschleppunternehmen sowie Kran und Bagger waren im Einsatz.