Bereits in einem Monat, genau am 13. Februar, ist Faschingsdienstag. Die Vorbereitungen auf die närrischen Veranstaltungen laufen also auf Hochtouren. Ein Höhepunkt ist sicher der große Umzug, zu dem heuer am Faschingsdienstag in Knittelfeld geladen wird. Weitere närrische Umzüge finden unter anderem in Murau (10. Februar) und St. Lambrecht (13. Februar) statt.

Maskenbälle

Wir haben uns angeschaut, wo es heuer unter anderem lustig zugeht. Am 27. Jänner wird etwa zum Kinder-Maskenball der Kinderfreunde Wasendorf geladen. Mitmach-Show und Zaubervorführung inklusive. Los geht das bunte Fest um 14.30 Uhr. Diverse weitere Bälle – für Klein und Groß – finden natürlich ebenfalls statt. Darunter ein Kindermaskenball in der WM-Halle Murau (28. Jänner), der Maskenball des ÖKB Schönberg-Lachtal (3. Februar), Maskenball der Feuerwehr Perchau (3. Februar), Kindermaskenball des TSV Eiche Neumarkt und Maskenball der Feuerwehr Zeltweg (beides am 10. Februar). Als legendär darf mittlerweile der Maskenball der Feuerwehr Apfelberg bezeichnet werden – die Veranstaltung ist derart beliebt, dass sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft gewesen ist (3. Februar). Werbung war dafür nicht notwendig.

Hutparty und Co

Am 27. Jänner geht das dritte „Verrückte Fest“ der Kinderfreunde-Ortsgruppe Judenburg über die Bühne. Zu einer Hutparty lädt am 10. Februar der Gasthof Wohleser-Oberer Bräuer in Oberwölz, sportlich geht es beim Faschingseislaufen im Sportzentrum Zeltweg zu: 9. Februar, ab 14 Uhr. „Inselspaß“ lautet das Motto einer Kinderfaschingsveranstaltung am 3. Februar im Arbeiterheim Fohnsdorf.

Beliebte Veranstaltung in der närrischen Zeit: die Faschingssitzungen in Oberweg © Stadt Judenburg

Faschingssitzungen

Faschingssitzungen gibt es unter anderem im Kulturzentrum Spielberg (27. Jänner), im Mehrzwecksaal Scheifling (2. und 3. Februar), in St. Lambrecht (2., 4. und 10. Februar, Kultursaal St. Blasen), im Kulturhaus Knittelfeld (3. Februar) und im Oberweger Stadl (8., 9. und 10. Februar). Die Faschingssitzung in Knittelfeld ist übrigens eine besondere Veranstaltung: Es ist die 50. Sitzung der Faschingsgilde. Die Narrengilde des Knappschaftsvereins lädt am 20. und 27. Jänner zu ihren Sitzungen ins Arbeiterheim Fohnsdorf.