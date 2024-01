Mateschitz kauft dieses, Mateschitz kauft jenes. Seit zwei Jahrzehnten ist man im Murtal an Schlagzeilen dieser Art gewohnt. Doch nun heißt es erstmals: Mateschitz verkauft. Mark, der Sohn und Erbe des verstorbenen Milliardärs Dietrich Mateschitz, will eine Schottergrube und einen Schotterteich mit einem Flächenausmaß von knapp 40 Hektar veräußern. Das Areal befindet sich in der Gemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld, knapp 15 Kilometer vom Red Bull Ring entfernt. Dietrich Mateschitz hat es einst erworben, um Schotter für eigene Bauprojekte in der Region abbauen zu lassen. Der Schotterbetrieb ist inzwischen verpachtet, der bis 2017 als Freizeitanlage „Grüne Lagune“ genutzte Teich ist nicht mehr öffentlich zugänglich.