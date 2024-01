Am 5. und 6. Jänner 2024 steht die WM-Halle in Murau ganz im Zeichen des traditionellen Sperl-Stammtisch-Hallenturnieres. Es ist die 40. Auflage und somit ein Jubiläumsturnier. 40 Teams aus dem In- und Ausland werden in zehn Vorrundengruppen Jagd auf den Finaleinzug aufnehmen.