Eine 29 Jahre alte Skitourengeherin aus Berlin ist am Sonntag in der Steiermark 200 Meter über das Gelände abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war die Frau bei einer Rast am Weg zum Krautgartenkopf bei Krakau (Bezirk Murau) aus der Bindung gestiegen und dann ausgerutscht. Ihr Lebensgefährte gelangte zu der Abgestürzten, leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber Alpin 1 ins Landeskrankenhaus Judenburg eingeliefert.