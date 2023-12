„Die Obdacher Skilifte sind im Besitz der Marktgemeinde Obdach. Die Gemeindebürger sind im weitesten Sinn Eigentümer der Lifte. Skifahren ist eine Frage der Leistbarkeit, daher probieren wir heuer erstmals diese Aktion aus“, sagt Manuela Rieser von den Skiliften Obdach. Unter dem Motto „Skifahren für alle“ soll in der Saison 2023/24 genau das ermöglicht werden: Menschen (vom Kind bis zum Senior), die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht mehr in der Lage sind, teure Skiurlaube oder -ausflüge in große Skigebiete zu machen, werden bei der Finanzierung von Liftkarten unterstützt. Entstanden ist das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Bildungs-, Sozial- und Familienausschuss der Marktgemeinde Obdach.