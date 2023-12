Vorstellen mag sich‘s keiner. Da sitzt die alte Mama, der alte Papa, die Oma oder der Opa am Lebensabend in einem Pflegeheim und muss frieren. Dieses Szenario hat sich im Zuge des Stromausfalles im Raum Murtal-Murau tatsächlich abgespielt. Und zwar deshalb, weil es in vielen Heimen keinen Notstrom gibt. Bewohner eines obersteirischen Heimes inklusive einer 100-Jährigen wurden wegen der Kälte sogar evakuiert.