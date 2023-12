„Wir müssen aufpassen, dass man nicht links und rechts, oben und unten an uns vorbeifährt.“ So fasst Wirtschaftskammer-Obmann Norbert Steinwidder die Verkehrssituation in der Region Murtal-Murau zusammen. Mit Eröffnung des Koralmtunnels Ende 2025 befürchtet man Nachteile für die Region, auch wenn das Verkehrsministerin Leonore Gewessler zu entkräften versucht (wir berichteten). Der vierspurige Ausbau zwischen Judenburg und St. Georgen kommt frühestens in einigen Jahren. Zudem zuckelt die Murtalbahn in erbärmlichem Zustand auf der Schmalspur, und eine Wiederbelebung der Lavanttalbahn für den Personenverkehr zwischen Zeltweg und Wolfsberg ist trotz gegenteiliger Forderungen nicht in Sicht.