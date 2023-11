Die Kleine Zeitung hat bereits vor drei Wochen exklusiv darüber berichtet, nun gibt die Polizei Details zu einem 34-Jährigen bekannt, der sich als Arzt im LKH Knittelfeld eingeschlichen hat. Demnach versuchte er, nachdem er im Spital aufgeflogen war, auch beim Bundesheer als Arzt aufzutreten. Zudem zeigten die Ermittlungen, dass er sich schon im Jahr 2020 einen Ingenieurstitel angeeignet hat, obwohl er die angegebene Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft nie besucht hatte.

Druck vonseiten der Verwandtschaft

Bei den Einvernahmen durch Beamte des Landeskriminalamtes (Außenstelle Niklasdorf) zeigte sich der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geständig. Er habe sich nicht bereichern wollen, gab er gegenüber den Kriminalisten an. Ausschlaggebend für seine Taten sei Druck seitens der Verwandtschaft hinsichtlich einer erfolgreichen Berufsausbildung gewesen.

Laut Polizei hat der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im vergangenen April eine Promotionsurkunde einer österreichischen Medizinuni sowie ein Maturazeugnis einer höheren Schule gefälscht. Damit bewarb er sich bei der Kammer. Die Fälschungen seien so gut gewesen, dass man sie nicht erkannt habe, heißt es bei der Ärztekammer. Deshalb bekam er in der Folge eine Anstellung bei der Kages als Arzt in Basisausbildung im LKH Knittelfeld.

Kein Schaden an Patienten

Zwischen 1. und 9. Juni dieses Jahres war der Einschleicharzt an sechs Tagen im Dienst. Rein theoretisch hätte er laut Polizei in einem Notfall zwar selbstständig Entscheidungen treffen können, in der Praxis sei das jedoch nicht der Fall gewesen. Auch sei kein Patient zu Schaden kommen, bestätigt die Polizei, was die Krankenhausleitung bereits gegenüber der Kleinen Zeitung betont hatte.

Rotkreuz-Sanitäter wurden stutzig

Der Fall ist aufgeflogen, weil der 34-Jährige vor seiner medizinischen „Karriere“ als Rettungssanitäter tätig war. Ehemalige Rotkreuz-Kollegen wunderten sich, dass er im Krankenhaus plötzlich als Arzt aufgetreten ist und gaben ihren Vorgesetzten Bescheid, die wiederum die Kages informierten. Dort begann man nachzuforschen, kam hinter den Schwindel und sprach sofort die Kündigung aus.

Fälschung auch beim Heer vorgelegt

Doch das hielt den Obersteirer nicht auf, auch auf andere Ebene Arzt zu spielen. Er war als Sanitäter bei der Miliz und legte im Bundesheer-Personalbüro ebenfalls die gefälschte Promotionsurkunde vor. Nach der Kündigung im Krankenhaus sei der 34-Jährige in seiner Milizuniform mit Offiziersabzeichen und einem Arzt-Funktionsabzeichen in der Kaserne St. Michael in Obersteiermark aufgetreten, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Offizieren fiel die plötzliche „Beförderung“ des Mannes auf, nach einer sofortigen Überprüfung war auch beim Heer schnell alles klar.

Anzeige auf freiem Fuß

Finanzieller Schaden ist durch die fragwürdigen Aktivitäten des Schwindlers laut Polizei nicht entstanden, er hat weder von der Kages noch beim Heer Gehalt bezogen. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt.