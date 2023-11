Schillernde Persönlichkeit, großer Europäer und Weltbürger sowie Brückenbauer zwischen Ost und West – das sind nur einige der Attribute, mit denen Karl Schwarzenberg nach seinem Tod am 11. November in den Nachrufen bedacht wurde. Immer wieder weilte der Fürst aber auch in Murau, wo die Familie seit dem 17. Jahrhundert ein Schloss besitzt.