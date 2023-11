Fragt man in Murau die Bewohnerinnen und Bewohner, wie sie Karl Schwarzenberg wahrgenommen haben, ist meist eine Beschreibung zu hören – und die lautet: „Er war eine Respektsperson.“ Von einem respektvollen Umgang miteinander spricht auch Adolf Lercher, der den ehemaligen tschechischen Außenminister als „Freund des Hauses“ bezeichnet. Mit Haus ist der Gasthof Lercher in der Murauer Innenstadt gemeint, in den Karl Schwarzenberg gerne einkehrte. Die steirische Stadt war einst auch Hauptwohnsitz des Fürsten.