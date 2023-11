„Es schaut nicht nur schlimm aus, sie hat auch furchtbare Schmerzen“, erzählt die Tochter jener Frau, auf die am 14. November ein Schäferhund losgegangen ist (wir berichteten). Und: „Meine Mutter ist komplett fertig.“ Denn zu den körperlichen Schmerzen würden die psychischen Auswirkungen kommen. Eigentlich ist die Betroffene Hundeliebhaberin, in der Familie gab es auch Hunde. Doch: „Das wird sie nie vergessen. Sie hat immer den Hund vor Augen, wie er angreift“, sagt die Tochter. Außerdem fragt sie sich: „Muss immer erst etwas Schlimmeres passieren?“ Denn das Tier sei bereits in der Vergangenheit auffällig geworden.