Bewegungsrevolution – so nennt sich eine Initiative, die im Juni 2023 ins Leben gerufen wurde: Es geht darum, Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren (wir berichteten). Nun wird im Rahmen der Initiative die „Bewegteste Gemeinde“ gesucht. Am Montag, 13. November, präsentierten die Verantwortlichen das Projekt in Murau: Alle Steirerinnen und Steirer sind aufgerufen, „Bewegungsminuten zu sammeln“, wie Stefan Herker, Präsident der Sportunion Steiermark, berichtet. Das bedeutet: Jeder kann seine Aktivitäten – vom Spazierengehen übers Skifahren bis hin zum Stiegensteigen – per App dokumentieren. Die „Bewegteste Gemeinde“ gewinnt einen Bewegungstag im Wert von 10.000 Euro. Die Aktion läuft von 14. November bis 14. Februar. Mehr Informationen gibt es unter www.diebewegungsrevolution.at/bewegteste-gemeinde.