Mit jedem Tag werden derzeit die Sonnenstunden kürzer und die Temperaturen tiefer. „Jetzt ist schlechthin die Saison zum Räuchern“, weiß Kerstin Mayr, die mittlerweile seit einigen Jahren Workshops dazu anbietet. „Von jeher wurde in der finsteren Zeit Schutz damit verbunden.“ Gerade auch, weil Menschen auf Gerüche reagieren. Heute gebe es eine Fülle von Studien dazu, die das bestätigen, weiß sie. Und dieses Wissen werde heute auch in der Komplementärmedizin angewandt – unterstützend und vorbeugend. Mayr selbst hat viele Jahre als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin gearbeitet und Weiterbildungen in den Bereichen Phytotherapie, Aromapflege und Homöopathie absolviert.