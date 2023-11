Warnstreiks im Zusammenhang mit den aktuellen Metaller-KV-Verhandlungen fanden am Mittwoch, 8. November, bei Murtaler Industriebetrieben wie Austria Email, Stahl Judenburg, Sandvik Mining and Construction, Voestalpine Turnout Technology oder Imeris Talc Weißkirchen statt. „In den vergangenen Tagen wurden im Murtal in acht Industriebetrieben Versammlungen und Warnstreiks abgehalten, an denen sich in Summe mehr als 1300 Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte beteiligt haben, sagt der stellvertretende GPA-Geschäftsführer Christian Jammerbund.