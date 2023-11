324 Frauen und Männer sind derzeit im Bezirk Murau als arbeitslos gemeldet. Das sind um 16,1 Prozent mehr als im Oktober 2022. Der Bezirk verzeichnet damit nach Voitsberg (16,5 Prozent) den höchsten Anstieg. Das steiermarkweite Plus beträgt 6,4 Prozent. „Die in den vergangenen Monaten bereits erkennbare Eintrübung am Arbeitsmarkt hat nun auch den Bezirk Murau erreicht“, analysiert Harald Reiter vom AMS Murau. Im September etwa verzeichnete Murau lediglich einen Anstieg von 2,3 Prozent, damals verzeichnete die Steiermark im Schnitt ein Plus von 4,8 Prozent.