Blackout – alles wird finster: Fachleute halten dieses Szenario in absehbarer Zeit für möglich. Um dafür gewappnet zu sein, haben zahlreiche Gemeinden Vorsorgepläne ausgearbeitet. Eine, die dabei besonders weit ist, ist die Stadt Zeltweg: „Unser oberstes Ziel ist es, in dieser Zeit so viel wie möglich aufrechtzuerhalten“, betont Anita Redhead, zuständig für Zivil- und Katastrophenschutz. Im engen Austausch mit Polizei, Rotem Kreuz, den Feuerwehren und dem Fliegerhorst, aber auch dem steirischen Zivilschutz hat Zeltweg einen detaillieren Plan erarbeitet.