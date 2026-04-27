Ein Ergebnis zum Herzeigen resultierte vergangene Woche aus einem zweitägigen Workshop, der in der Lebenshilfe-Tageswerkstätte „Lebensart“ in Kapfenberg stattfand. Der Grazer Künstler Stefan Temmel (Künstlername „Stebo“) veranstaltete diesen und 18 Menschen der Werkstatt sowie das Team von der „Kuschain“-Galerie nahmen daran teil.

Laut Lebenshilfe handelt es sich um ein sichtbares Zeichen für Inklusion © kk

Gemeinsam wurde auch sehr viel Farbe an einer Außenwand der Werkstatt hinterlassen. Ausgehend von Silhouetten unterschiedlicher Figuren entwickelte sich Schritt für Schritt ein großflächiges Graffiti, das Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zeigt. Die Figuren mit und ohne Hilfsmittel sind dabei gleichwertig dargestellt und als selbstverständlicher Teil des Gesamtbildes sichtbar, wie es von der Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg heißt. Damit blieb ein sichtbares Zeichen für Inklusion zurück.