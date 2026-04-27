Selbst der schönste Platz Österreichs – zumindest wenn es nach dem ORF-Format „9 Plätze – 9 Schätze“ geht – muss in Stand gehalten und auf Vordermann gebracht werden. Seit Februar finden dementsprechend die heurigen Frühjahrs-Bauarbeiten auf der Mariazellerbahn statt, die sich insbesondere auf die technische Infrastruktur und die Schaffung von Barrierefreiheit fokussierten.

Der Abschnitt zwischen Weinburg und Kammerhof auf der über 115 Jahre alten Schmalspurstrecke wurde dabei generalsaniert; die beiden Haltestellen Weinburg und Kammerhof wurden barrierefrei gestaltet. Bis 30. April wird noch zwischen Ober-Grafendorf und Mariazell gewerkt; die Strecke wird in diesem Abschnitt im Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Ab 1. Mai soll die 115 Jahre alte Schmalspurstrecke wieder auf der Gesamtstrecke zwischen Mariazell und St. Pölten unterwegs sein. „Unser Anspruch ist es, die Auswirkungen auf unsere Fahrgäste trotz sehr umfangreicher Bauarbeiten möglichst gering zu halten. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitarbeitern und Partnern, die durch ihr großes Engagement und eine hervorragende Planungsleistung den termingerechten Abschluss der Modernisierungsarbeiten gewährleisten,“ betonen Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl, Geschäftsführer der Niederösterreich Bahnen.