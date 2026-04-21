Seit dem Jahr 2013 betreibt der Sportwissenschafter und Ernährungsexperte Markus Stark sein „Evosan“-Gesundheitszentrum in der Marktgemeinde Turnau. Es handelt sich dabei unter anderem um ein Ernährungs- und Ergänzungsprogramm für Leber und Darm und soll die Leistungsfähigkeit verbessern sowie bei Unverträglichkeiten helfen.

Zahlreiche prominente Sportler greifen jedenfalls auf die Erfahrung des Turnauers zurück. In seiner Referenzliste führt Stark unter anderem Marcel Hirscher, den Extremradsportler Christoph Strasser aber auch Reinfried Herbst an. Er meinte etwa zur Zusammenarbeit: „Ich hatte Probleme mit dem Immunsystem und wollte einfach stabiler werden. Das ist mir dadurch gelungen.“

Lang gehegter Wunsch

Jetzt gibt es auch für alle Einheimischen eine unmittelbare Erweiterung vor Ort: Das Angebot in Turnau wurde um das Fitness- und Gymnastik-Studio „Evogym“ erweitert.

„Mit dieser Neueröffnung geht ein weiterer Wunsch in Turnau in Erfüllung, denn ein eigenes Fitness-Studio vor Ort stand schon lange auf der Wunschliste vieler Bewohner“, freut sich Bürgermeister und LAbg. Stefan Hofer, der sich bei Stark und seinem Team für die Umsetzung dieses Projektes bedankt.

Hohe Auszeichnung

Als Anerkennung für seine Leistungen und für seinen Einsatz zum Wohle Turnaus erhielt Markus Stark die Ehrennadel in Silber der Marktgemeinde Turnau verliehen.