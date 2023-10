Am Samstagnachmittag heulten in Krieglach die Sirenen – es war in dieser Woche übrigens bereits der fünfte Einsatz. Es handelte sich um einen Motorradunfall auf der B 72, der Straße über das Alpl. Ein Motorradlenker war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve zu Sturz gekommen und in einer angrenzenden Wiese gelandet. Am Unfallort übernahmen drei Sanitäter der Feuerwehr Krieglach sofort die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes und des Notarztes. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber Christopherus 17 abgeholt. Schon zuvor waren Autolenker stehen geblieben, um zu helfen.