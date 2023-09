Auf seiner Österreich-Tour hatte der neue SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler am Montag einen Steiermark-Tag auf dem Programm. Nach dem Kiritag in Bad Aussee stand um 14 Uhr das RHI-Werk in der Breitenau auf dem Besuchsprogramm. Aber offenbar hatte man die Entfernung vom Ausseerland in die Breitenau etwas unterschätzt, denn Babler kam mit einer Stunde Verspätung zum dortigen Werk der RHI Magnesita, die mit weltweit 14.000 Beschäftigten der größte Feuerfest-Produzent der Welt ist, mit Standorten auf allen Kontinenten.