Lange mussten die Bürgerinnen und Bürger von Langenwang auf einen eigenen Hauptplatz warten. 800 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung des Orts war es dann im vergangenen Oktober des letzten Jahres endlich so weit. Die Freude und Begeisterung bei der feierlichen Eröffnung war groß, war das Projekt für einen zentralen Treffpunkt in der Gemeinde doch nach mehreren ergebnislosen Anläufen in den 60er- und 70er-Jahren schlussendlich unter Bürgermeister Rudolf Hofbauer geglückt.