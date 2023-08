Die Aufbauarbeiten am Koloman-Wallisch-Platz laufen auf Hochtouren. Denn am kommenden Wochenende wird Bruck neuerlich zum Mittelpunkt für Spaß, Unterhaltung und auch Kulinarik. An insgesamt drei Tagen, vom Freitag, dem 25., bis Sonntag, dem 27. August, gibt es in der Stadtgemeinde ein breites Programm, das etwas für die ganze Familie bieten soll.