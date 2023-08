Noch ist es ruhig in den Klassenräumen der Volksschule Redfeld, wo der Unterricht am 11. September wieder startet. Doch unmittelbar neben dem Schulgebäude tut sich einiges, fällt doch in diesen Tagen der Startschuss für den Bau der mobilen Kinderkrippe, die schon Ende September fertig sein und die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen abdecken soll. "Die optimale Bildung und Betreuung des Nachwuchses in Kapfenberg hat für uns oberste Priorität. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass wir die hierfür versprochenen Leistungen rasch umsetzen können", sagt Bürgermeister Fritz Kratzer.