Ihr 100-Jahr-Jubiläum hat die Stadtgemeinde Mürzzuschlag zwar schon feierlich begannen, der Reigen an Veranstaltungen geht aber auch nach dem Stadtfest munter weiter. So tourt das Wintersportmuseum regelmäßig durch die Innenstadt, um bekannte Gebäude genauer unter die Lupe zu nehmen. "Am 8. September machen wir einen Stadtspaziergang rund ums Thema Greißler, am 11. August gibt's einen Fotoabend zu historischen Wirtshäusern und Cafés", sagt Museumsmitarbeiterin Barbara Habermann.