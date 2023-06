Wie man den 100. Geburtstag am besten feiert? Die Stadt Mürzzuschlag hat auf diese Frage die passende Antwort gefunden, sind doch genau 100 Jahre vergangen, seit ihr 1923 das Stadtrecht verliehen wurde. "Ein Stadtfest als solches hatten wir noch nie", sagt Wolfgang Farnleitner von der Mürzzuschlag Agentur. Also lässt die Stadt das von der Johannes-Brahms-Musikschule ins Leben gerufene Fest der Musik, das es zuletzt 2019 gab, wieder aufleben und verknüpft es mit dem städtischen Vereinsleben. "So kommen wir auf mehr als 40 Stationen zum Mitmachen", sagt Farnleitner.