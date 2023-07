Erst vor wenigen Tagen stellte die steirische Landesregierung ein Maßnahmenpaket vor, um den geförderten Wohnbau wieder anzukurbeln, der von der Teuerung beinahe zum Erliegen gebracht wurde. Eine Kombination aus niedrig verzinsten Landesdarlehen und erhöhten Förderbeiträgen soll nun dafür sorgen, dass quer durch die Steiermark neuer Wohnraum - im Idealfall in Form von 1400 Wohnungen pro Jahr - entsteht. So auch in Turnau, wo sich gleich drei Projekte im Wartestand befinden, die dank der neuen Spielregeln bald umgesetzt werden können.