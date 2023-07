Es war am Sonntagabend auf der B 23 im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz, als der Unfall passierte. Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr mit einer Arbeitsmaschine mit einer Ladegabel von Neuberg kommend in Richtung Kapellen. Laut Polizei hatte die Frau weder die erforderliche Lenkerberechtigung, noch war die Ladegabel an der Frontseite gesichert.