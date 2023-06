Wie leben Kinder in der Wüste, in der Arktis oder in den südamerikanischen Anden? Warum haben wir heutzutage weniger Schnee als noch vor 30 Jahren? Was muss das Auto bieten, das ihr einmal haben wollt? Was können wir selber tun, um das Klima zu entlasten? Diese und ähnliche Fragen werden bei der Ausstellung "Klimaversum" gestellt und spielerisch gemeinsam beantwortet. Sie ist im Keller des Brucker Stadtsaals aufgebaut und wurde am Mittwoch eröffnet.