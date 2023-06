Für etwas Unruhe sorgte die Meldung, wonach das Turnauer Lokal "wie sa wie" seine Fläche vergrößert und dafür die benachbarte Sparkassen-Filiale übernimmt. "Was heißt das für die Kunden?", fragte sich der eine oder andere Turnauer. Andreas Wurditsch, der Leiter der Region Obersteiermark, kann die Kunden der Sparkasse in Turnau aber beruhigen: "Wir tragen eine Verantwortung in der Region und bleiben der Gemeinde erhalten, das ist ein klares Bekenntnis zu Turnau." In Zukunft soll eine hochmoderne Filiale im Gemeindeamt beheimatet sein.