Am heutigen Vormittag ereignete sich ein Arbeitsunfall in einer Halle eines Industriebetriebes in Kindberg. Gegen 08:25 Uhr waren zwei Männer, ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) und ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark, damit beschäftigt neue Rohre zu verlegen. Für diese Arbeiten befanden sie sich auf einer Hebebühne. Ein 49-jähriger Kranfahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag dürfte die Hebebühne übersehen und touchiert haben. In der Folge stürzten die beiden Männer aus einer Höhe von etwa sechs Metern mit der Hebebühne um.