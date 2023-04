Freudig nimmt Elfriede Hintringer die blaue Wärmebox entgegen, wirft gespannt einen Blick ins Innere und setzt sich an ihren Esstisch. Heute gibt's Naturschitzel mit Reis und Sauce, dazu einen kleinen Salat und davor eine kräftige Suppe. In den darauffolgenden Tagen, das weiß die Breitenauerin schon ganz genau, darf sie sich etwa über Grenadiermarsch, Grillkotelette, Blutwurst und Karfiol freuen. Wie einige gleichaltrige Senioren aus der Breitenau bekommt Hintringer ihr Essen täglich geliefert, dafür sorgt seit September 2021 die Gemeinde. "Die Gasthäuser haben schon länger Interesse gezeigt, es hat aber an den Fahrern gemangelt. Die Wirte können ihr Lokal ja nicht zu Mittag einfach verlassen", sagt Sozialreferentin Sonja Ebner.