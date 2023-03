Der plötzliche Wintereinbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag machte sich auch auf den heimischen Straßen bemerkbar. So musste die Feuerwehr Turnau am Dienstag zu gleich drei Fahrzeugbergungen ausrücken. Um 7.09 Uhr folgte die erste Alarmierung, ein PKW war auf der L 123 am Pogusch von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde zurück auf die Fahrbahn gezogen und konnte die Fahrt fortsetzen.