Zu einem belastenden Einsatz musste am Sonntag das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag nach Kindberg ausrücken. Dort war es bei Arbeiten an einer Heizungsanlage im Keller eines Hauses in den frühen Nachmittagsstunden zu einem schweren Unfall gekommen, an dem aus bislang ungeklärten Gründen auch ein klleines Kind beteiligt war. Dabei wurde dem fünfjährigen Mädchen die große Zehe des rechten Fußes teilamputiert. Das Kind wurde notfallmedizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz verbracht.