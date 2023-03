Die hohen Temperaturen halten die Feuerwehren am Donnerstag auf Trab. Während die Kapfenberger Stadtfeuerwehr bei einem Waldbrand in Frohnleiten im Einsatz ist, wurde die Brucker Stadtfeuerwehr um 14.16 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Brandstätterstraße gerufen. Am Einsatzort wurde eine brennende Hecke vorgefunden, diese wurde mittels der C42 Schnellangriffsleitung und einer weiteren C42 Leitung abgelöscht.