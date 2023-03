Nach einem glücklichen Ende sah es in der Vorwoche aus, als ein 85-Jähriger im Zuge eines Wohnungsbrands von seinen Nachbarn gerettet wurde. Gegen 16 Uhr hatten Passanten Rauch in der Wohnung bemerkt, die Teil eines Mehrparteienhauses im Ortsteil Veitsch ist. Mehrere Nachbarn waren sofort zur Stelle, konnten in die Wohnung gelangen und den auf dem Küchenboden liegenden 85-jährigen Wohnungseigentümer aus der bereits stark verrauchten Wohnung bergen.