War es ein Streit um den Verkauf eines Autos, der in Kapfenberg zu einer Messerattacke führte? Fest steht jedenfalls, dass das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag in der Nacht auf Samstag zu einem Einsatz nach Kapfenberg ausrückte. Dort kam es, so der aktuelle Stand, gegen 1 Uhr zu einem tätlichen Angriff gegen einen 29-jährigen Mann. Das Opfer wurde demnach von einem Bekannten (35) und einer weiteren bislang unbekannten Person mit Faustschlägen zu Boden gebracht und anschließend mit einem Messer im Bereich der linken Schulter attackiert. Dabei erlitt er mehrere Prellungen sowie Abschürfungen und eine oberflächliche Stichverletzung im Bereich des linken Schlüsselbeines.