Ihre Leidenschaft gilt zweifelsfrei dem Zeichnen und Malen, diese Erkenntnis hat Lisa-Marie Bruggraber schon früh in ihrem Leben gewonnen. Spätestens in der Kindberger Mittelschule, wo sie vom kürzlich verstorbenen Künstler Franz Krammer gefördert wurde, zog es sie auch beruflich in diese Richtung. Bruggraber verließ Kindberg, wechselte mit 14 an die Grazer Ortweinschule, widmete sich dort der Fachrichtung Grafik- und Kommunikationsdesign und legte 2017 erfolgreich die Matura ab.