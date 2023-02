Was genau am Mittwochnachmittag in einem alten, teilweise bereits verfallenen, Mürzzuschlager Stallgebäude im Bereich Knappenhof passiert ist, ist aktuell noch Stand von Ermittlungen. Klar ist, dass dort gegen 17.45 Uhr ein Brand ausgebrochen war, woraufhin mehrere Passanten den Notruf wählten. Die Stadtfeuerwehr stellte beim Löschangriff fest, dass im Inneren des Gebäudes eine alte Rosshaarmatratze in Brand geraten war. Das Feuer hatte von der Matratze bereits auf umliegendes Heu und Stroh übergegriffen. Mittels Drehleiter verschaffte sich ein Atemschutztrupp Zugang zum Dachboden des betroffenen Gebäudes.