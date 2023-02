Mehr als zwei Wochen nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kommt die Region nicht zur Ruhe, erst am Mittwochmorgen bebte die Erde erneut. Seit der Katastrophe am 6. Februar sind mehr als 48.000 Menschen ums Leben gekommen, davon mehr als 42.000 in der Türkei. Wie der Alltag der Menschen in der Türkei derzeit aussieht, weiß der Kapfenberger Gernot Peroutka ganz genau: "Die Situation vor Ort ist einfach katastrophal."